Современная зелёная лазерная указка обеспечивает генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения 1 мм 2 и мощностью 0,3 Вт. Какая энергия запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?

Физика

Современная зелёная лазерная указка обеспечивает генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения 1 мм 2 и мощностью 0,3 Вт. Какая энергия запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?

Автор: Гость