Современная зелёная лазерная указка обеспечивает генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения 1 мм 2 и мощностью 0,3 Вт. Какая энергия запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?
Физика
Современная зелёная лазерная указка обеспечивает генерацию лазерного луча площадью поперечного сечения 1 мм 2 и мощностью 0,3 Вт. Какая энергия запасена в одном кубическом сантиметре этого луча?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано P=0,3 Вт S=10^-6м2 V=1cм3=10^-6м3 W- ? V=S*L=S*c*t t=V/S*c=10^-6/10^-6*3*10^8=0,333*10^-8 с W=P*t=0,3*0,333*10^-8=1*10^-9 Дж - ответ
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