Сделать синтаксический разбор предложения И начнется увлекательное путешествие по реке
Русский язык
Сделать синтаксический разбор предложения И начнется увлекательное путешествие по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнется глагол, увлекательное прилаг., путешествие сущ., по реке наречие
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