Экваториальный радиус земного шара около 6378 км найдите треть длины экватора земл?? помогите!!!

Математика
Экваториальный радиус земного шара около 6378 км найдите треть длины экватора земл?? помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем длину экватора по формуле L=2(Пи)R 2*3,14*6378=40053,84(км), Треть длины  40053,84:3=13351,28(км)
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