Задача. 1 машина для доставки 24 т груза делает 8 рейсов, а другая машина для доставк?? 45т груза делает 9 рейсов. Сколько рейсов сделают обе машины вместе, чтобы доставить 120 т груза

Математика

Задача. 1 машина для доставки 24 т груза делает 8 рейсов, а другая машина для доставк?? 45т груза делает 9 рейсов. Сколько рейсов сделают обе машины вместе, чтобы доставить 120 т груза

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