Задача. 1 машина для доставки 24 т груза делает 8 рейсов, а другая машина для доставк?? 45т груза делает 9 рейсов. Сколько рейсов сделают обе машины вместе, чтобы доставить 120 т груза

Математика
Задача. 1 машина для доставки 24 т груза делает 8 рейсов, а другая машина для доставк?? 45т груза делает 9 рейсов. Сколько рейсов сделают обе машины вместе, чтобы доставить 120 т груза
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/8+45/9=8 рейсов обе машины
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