ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО!! Выразите у через х. а)х+2у=6 б)х-4у=0 в)4х+2у=-4 г)-6х-3у=0
Алгебра
ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА! СРОЧНО!! Выразите у через х. а)х+2у=6 б)х-4у=0 в)4х+2у=-4 г)-6х-3у=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2у=6-х у=6-х/2 б) -4у=-х 4у=х у=х/4 в) 2у=-4-4х у=-4-4х/2 г) -3у=6х у= -6х/3
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