(в-0,5)^2 Помогите пожалуйста
Алгебра
(в-0,5)^2 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(b-0,5)²=b²-b+0,25.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Помогите решить задачу 4 класс 2 часть номер 230 : длина прямоугольника 8 см, периме??р 24см.Начерти такойже прямоугольник , раздели его на 2 ра...
Литература
Главное для героев Платанова (В прекрасном и яростном мире) А.Противопоставить с??бя окружающему миру Б.Жить в гармонии с собой и окружающим ми...
Математика
Два автобуса одновременно выехали с автостанции в противоположных направлениях ??дин ехал со скоростью 65 км ч а второй 70 км ч на каком расстоянии...