Помогите решить задачу 4 класс 2 часть номер 230 : длина прямоугольника 8 см, периме??р 24см.Начерти такойже прямоугольник , раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника
Математика
Помогите решить задачу 4 класс 2 часть номер 230 : длина прямоугольника 8 см, периме??р 24см.Начерти такойже прямоугольник , раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-(8*2)=8см 8/2=4см ширина находим площадь 8*4=32см2 делим на 2 треугольника соответственно площадь тоже делим на 2 32/2=16 см 2 площадь каждого треугольника
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