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Бурный Каскад Это имя прилагательное
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Бурный Каскад Это имя прилагательное
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Гость:
Бурный-имя прилагательное, Каскад-существительное!
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