Бурный Каскад Это имя прилагательное

Русский язык
Бурный Каскад Это имя прилагательное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бурный-имя прилагательное, Каскад-существительное!
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