Наклонение и вид глагола "уйдешь"

Русский язык
Наклонение и вид глагола "уйдешь"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изъявительное наклонение, совершенный вид.
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