Теплоход за 15 мин проходил 5 км какое расстояние он пройдёт за 45 мин
Математика
Теплоход за 15 мин проходил 5 км какое расстояние он пройдёт за 45 мин
Ответ(ы):
Гость:
Решение - 15 минут - 5 км 45 минут - х км х=45*515=15 км Отве - за 45 минут теплоход пройдет 15 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Велосипедист проехал 60 км со скоростью 30 км/час и риал отдохнуть.сколько времени ехал велосипедист.
Математика
Точки А и А1 имеют противоположные координаты. Определите координаты точек, делящ??х отрезок АА1 на четыре речные части, если АА1=4.8
Математика
ПОМОГИТЕ, пожалуйста решить задачу 4 класс. Математика Шмель и оса вылетели в пол?? в одном направлении. Скорость шмеля 50 м/мин, а скорость осы ...