Велосипедист проехал 60 км со скоростью 30 км/час и риал отдохнуть.сколько времени ехал велосипедист.
Математика
Велосипедист проехал 60 км со скоростью 30 км/час и риал отдохнуть.сколько времени ехал велосипедист.
Ответ(ы):
Гость:
60:30=2 часа ехал велосепедист
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