Велосипедист проехал 60 км со скоростью 30 км/час и риал отдохнуть.сколько времени ехал велосипедист.

Математика

Велосипедист проехал 60 км со скоростью 30 км/час и риал отдохнуть.сколько времени ехал велосипедист.

Автор: Гость