Найди 10 часть длины 40 см, 280 м., 300 дм.,610 мм
Математика
Найди 10 часть длины 40 см, 280 м., 300 дм.,610 мм
Ответ(ы):
Гость:
1) 1/10 от 40см = 4см; 1/10 от 280м = 28м; 1/10 от 300дм = 30дм; 1/10 от 610мм = 61мм.
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