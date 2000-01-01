Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. у него жесткая длинная шерсть толсты?? ноги на голове небольшие уши. подчеркнуть буквы которые обозначают непарные согласные звуки

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Бурый медведь очень сильный и крупный зверь. у него жесткая длинная шерсть толсты?? ноги на голове небольшие уши. подчеркнуть буквы которые обозначают непарные согласные звуки

Автор: Гость