Было 3 арбуза. Каждый арбуз разделили на одинаковое число частей и съели. Остались только корки.На сколько частей делили каждый арбуз?

Математика

Было 3 арбуза. Каждый арбуз разделили на одинаковое число частей и съели. Остались только корки.На сколько частей делили каждый арбуз?

Автор: Гость