Было 3 арбуза. Каждый арбуз разделили на одинаковое число частей и съели. Остались только корки.На сколько частей делили каждый арбуз?
Математика
Было 3 арбуза. Каждый арбуз разделили на одинаковое число частей и съели. Остались только корки.На сколько частей делили каждый арбуз?
Ответ(ы):
Гость:
допустим х-корки х+х+х=3 3х=3 х=3:3 х=1 ответ: одни корки и осталась,так как нет данных частей чтобы заполнить уравнение.
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