Было 500листов бумаги.в первый день 4 раза по 12 во второй день неизвестно в третий день три раза по 18.осталось 150 листов

Математика

Было 500листов бумаги.в первый день 4 раза по 12 во второй день неизвестно в третий день три раза по 18.осталось 150 листов

Автор: Гость