Было 500листов бумаги.в первый день 4 раза по 12 во второй день неизвестно в третий день три раза по 18.осталось 150 листов

Математика
Было 500листов бумаги.в первый день 4 раза по 12 во второй день неизвестно в третий день три раза по 18.осталось 150 листов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*4=48 2)18*3=54 3)54+48=102 4)150-102=48
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