Рассмотрите рисунки.Выявите,воздействие какого экологического фактора приводит к подобным изменениям живых организмов.Помогите плиз за ранее СПАСИБО! 1.Белка 2.Белка тока чутка белая вроде 3.Заяц 4.Белый заяц 5.Какая то бе...
Биология
Рассмотрите рисунки.Выявите,воздействие какого экологического фактора приводит к подобным изменениям живых организмов.Помогите плиз за ранее СПАСИБО! 1.Белка 2.Белка тока чутка белая вроде 3.Заяц 4.Белый заяц 5.Какая то белая птица 6.Такая же птица тока другого цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверно это линька(животное меняет мех-перья)
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