Рассмотрите рисунки.Выявите,воздействие какого экологического фактора приводит к подобным изменениям живых организмов.Помогите плиз за ранее СПАСИБО! 1.Белка 2.Белка тока чутка белая вроде 3.Заяц 4.Белый заяц 5.Какая то бе...

Биология

Рассмотрите рисунки.Выявите,воздействие какого экологического фактора приводит к подобным изменениям живых организмов.Помогите плиз за ранее СПАСИБО! 1.Белка 2.Белка тока чутка белая вроде 3.Заяц 4.Белый заяц 5.Какая то белая птица 6.Такая же птица тока другого цвета

Автор: Гость