Помогите !!!! написати 3 речення з дієприкметниковим словом !!! умоляю помогите на украинском язике

Гость: Гость:

Він йшов по мальовничому березі річки, насолоджуючись її красою. Ми гуляли з подругою, сміялися, веселилися, бавлячись з її собакою. Весь світ прокидався, наповнюючи цей ранок цілим оркестром звуків, запахів та кольорів.