Помогите !!!! написати 3 речення з дієприкметниковим словом !!! умоляю помогите на украинском язике
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Помогите !!!! написати 3 речення з дієприкметниковим словом !!! умоляю помогите на украинском язике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Він йшов по мальовничому березі річки, насолоджуючись її красою. Ми гуляли з подругою, сміялися, веселилися, бавлячись з її собакою. Весь світ прокидався, наповнюючи цей ранок цілим оркестром звуків, запахів та кольорів.
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