Упростите выражение, используя степени Номер 302 Решите пожалуйста умоляю Очень поможите!!!!
Математика
Упростите выражение, используя степени Номер 302 Решите пожалуйста умоляю Очень поможите!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2^4*3^3 или 6^2*3 2)2*3^2*5^3 3)x^2+y^3 4)3^2+5^3+7^2 5)(a+b)^2 6)(a-b)^2 ^-это в степени
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