Составить предложение со словом матушка земля,родина мать,матушка природа,материнская красота,материнская любовь
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Составить предложение со словом матушка земля,родина мать,матушка природа,материнская красота,материнская любовь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матушка земля роднее всех будет. Родина мать для всей страны одна. Матушку природу беречь нужно! Материнская красота прекрасней всех на свете. Материнская любовь всего сильнее.
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