Пожалуйста помогите ллллллллллллллл

Английский язык
Пожалуйста помогите ллллллллллллллл
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. a-4 b-6 c-1 d-5 e-2 f-3
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