Было-? продали-7кг осталось-9 кг
Математика
Было-? продали-7кг осталось-9 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+9=16-было всего кг
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