Сосавьте не большой текст с любым из этих фразеологизмом : ( на выбор) 1)Выводить н?? чистую воду 2)Не разлей вода 3)бить баклуши 4)от корки до корки
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Сосавьте не большой текст с любым из этих фразеологизмом : ( на выбор) 1)Выводить н?? чистую воду 2)Не разлей вода 3)бить баклуши 4)от корки до корки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(выбрана первая) Однажды мальчик из 5 а класса по имени Петя, из-за контрольной решил прогулять школу, под предлогом болезни. Дома родители недоумевали, ведь все с Петей было в порядке: не было температуры, кашля, горло выглядело здоровым. Тогда мама нашла хитрый способ узнать правду. Она дала "больному" градусник и попросила его замерить температуру. Когда Петя принялся за просьбу, заметно покраснел и смутился. Градусник запищал, и мама проверила циферблат, на котором красовались цифры: тридцать шесть и шесть. Тогда она ехидно улыбнулась и сказала: - Вот тебя и вывели на чистую воду.
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