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Номир 2 пажалуста решите
Русский язык
Номир 2 пажалуста решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#а фото?может я знаю как его решить ты в каком классе?;)
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