Алюміній сульфат+барій нітрату (рівняння реакції у молекулярній, повній і скороченій йонній формі)

Химия
Алюміній сульфат+барій нітрату (рівняння реакції у молекулярній, повній і скороченій йонній формі)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аl2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al(NO3)3 +3BaSO4 2Al 3+  + 3SO4 2-  + 3Ba 2+  + 2NO3- = 2Al 3+ + 3NO3- + 3BaSO4 3SO4 2-  + 3Ba 2+ = 3BaSO4 SO4 2- + Ba 2+ =BaSO4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение: а)1/4x=12; б) 7x-22,4=0; в) 8x-15,3=5x+2,7; г) 6x-(16x-8)=78 Помогите пожалуйста
Ответить
Литература
Сочинить смешную историю про хвост. Используя слова и выражения: хвостатые мартышки, зарядка, по деревьям, хвосты-трубы, гремят, сорока, испугалась...
Ответить
История
Здравствуйте, мне очень нужен ответ на это задание течения это полдня до 12:00
Ответить
Математика
Найдите наибольшее значение выражения cos^11 x + sin^6 x
Ответить
Английский язык
Look at the baskets Discuss with your partners
Ответить