Алюміній сульфат+барій нітрату (рівняння реакції у молекулярній, повній і скороченій йонній формі)
Химия
Алюміній сульфат+барій нітрату (рівняння реакції у молекулярній, повній і скороченій йонній формі)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аl2(SO4)3 + 3Ba(NO3)2 = 2Al(NO3)3 +3BaSO4 2Al 3+ + 3SO4 2- + 3Ba 2+ + 2NO3- = 2Al 3+ + 3NO3- + 3BaSO4 3SO4 2- + 3Ba 2+ = 3BaSO4 SO4 2- + Ba 2+ =BaSO4
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