Решите уравнение: а)1/4x=12; б) 7x-22,4=0; в) 8x-15,3=5x+2,7; г) 6x-(16x-8)=78 Помогите пожалуйста
Алгебра
Решите уравнение: а)1/4x=12; б) 7x-22,4=0; в) 8x-15,3=5x+2,7; г) 6x-(16x-8)=78 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1/4х=12 х=12:1/4 х=3 б)7х-22,4=0 7х=22,4 х=22,4:7 х=3,2 в)8х-15,3=5х+2,7 8х-5х=2,7+15,3 3х=18 х=18:3 х=6 г)6х-(16х-8)=78 6х-16х+8=78 -10х=78-8 -10х=70 х=70:(-10) х=-7
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