Решите уравнение: а)1/4x=12; б) 7x-22,4=0; в) 8x-15,3=5x+2,7; г) 6x-(16x-8)=78 Помогите пожалуйста

Алгебра

Решите уравнение: а)1/4x=12; б) 7x-22,4=0; в) 8x-15,3=5x+2,7; г) 6x-(16x-8)=78 Помогите пожалуйста

Автор: Гость