Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена
Математика
Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
328:4=82 82*3=246 Это всё.
Гость:
всего 328кг проса.если из 4 кг получается 3кг пшена,то нужно 328:4=82 кг,столько кг пшена получится из 328 кг проса.По-моему,так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста! Периметр одного треугольника больше периметра другого. Могут ли быть равными эти треугольники? докажите это.
Физика
3 л воды, взятой при температуре 20 С, смешали с водой при температуре 100 С. Температура смеси оказалась равной 40 С. Чему равна масса горячей в...
Русский язык
Геометрия
Помогите 7класс пожалуйста! Периметр одного треугольника больше периметра другого. Могут ли быть равными эти треугольники? докажите это.