Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена

Математика

Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена

Автор: Гость