Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена

Математика
Было собрано 328 гк просто сколько из этого троса можно получить в шинах если из 4 кг проса получается 3 кг пшена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
328:4=82 82*3=246 Это всё.
Гость:
всего 328кг проса.если из 4 кг получается 3кг пшена,то нужно 328:4=82 кг,столько кг пшена получится из 328 кг проса.По-моему,так.
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