Бывает очень сложно запомнить расписание своих звонков.А что,если составить расписание звонков так.чтобы уроки начинались всегда тогда,когда минутная и часовая стрелки находятся в одном положении.Через сколько минут прозвенит з...

Математика

Бывает очень сложно запомнить расписание своих звонков.А что,если составить расписание звонков так.чтобы уроки начинались всегда тогда,когда минутная и часовая стрелки находятся в одном положении.Через сколько минут прозвенит звонок на очередной урок?

Автор: Гость