Бывает очень сложно запомнить расписание своих звонков.А что,если составить расписание звонков так.чтобы уроки начинались всегда тогда,когда минутная и часовая стрелки находятся в одном положении.Через сколько минут прозвенит з...

Математика
Бывает очень сложно запомнить расписание своих звонков.А что,если составить расписание звонков так.чтобы уроки начинались всегда тогда,когда минутная и часовая стрелки находятся в одном положении.Через сколько минут прозвенит звонок на очередной урок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
звонок будет звенеть с периодичностью 1 час 5 минут 7:35 8:40 9:45 10:50 11:55 12:00
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