Бывает очень сложно запомнить расписание звонков. А что, если составить расписание звонков так, чтобы уроки начинались всегда тогда, когда минутная и часовая стрелки находятся на одном месте(в одном положении ( 1 час 5 минут, и...
Математика
Бывает очень сложно запомнить расписание звонков. А что, если составить расписание звонков так, чтобы уроки начинались всегда тогда, когда минутная и часовая стрелки находятся на одном месте(в одном положении ( 1 час 5 минут, и т.д.)).Через сколько минут прозвенит звонок с урока?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того как минутная стрелка станет на 10 минутах, часовая сдвинется и станет на 1/12 от 5 минут, т.е на 5/12 2ч 10м-1ч 5 м=1ч 5 м=65м учитывая, что стелка сдвинется на 5/12, звонок прозвенит через 65 5/12 мин
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