Бывает очень сложно запомнить расписание звонков. А что, если составить расписание звонков так, чтобы уроки начинались всегда тогда, когда минутная и часовая стрелки находятся на одном месте(в одном положении ( 1 час 5 минут, и...

Математика

Бывает очень сложно запомнить расписание звонков. А что, если составить расписание звонков так, чтобы уроки начинались всегда тогда, когда минутная и часовая стрелки находятся на одном месте(в одном положении ( 1 час 5 минут, и т.д.)).Через сколько минут прозвенит звонок с урока?

Автор: Гость