C1 и C2, пожалуйста

Химия
C1 и C2, пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С1.  1) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl 3) 2Al(OH)3 =t Al2O3 + 3H2O 4) Al2O3  +  K2O  =  2KAlO2 5)  KAlO2  +  4HNO3  =  KNO3  +  Al(NO3)3  +  2H2O Переход 1 ОВР: Al(0) ---(-3e)------> Al (+3) | 2                             Cl2(0) -(+1e*2)--> 2Cl(-1) | 3 Переход 2 РИО(ЭД): Al(3+) + 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-) = Al(OH)3 ↓ + 3Na(+) + 3Cl (-) Al(3+) + 3OH(-) = Al(OH)3 ↓
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