C1 и C2, пожалуйста
Химия
C1 и C2, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С1. 1) 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3↓ + 3NaCl 3) 2Al(OH)3 =t Al2O3 + 3H2O 4) Al2O3 + K2O = 2KAlO2 5) KAlO2 + 4HNO3 = KNO3 + Al(NO3)3 + 2H2O Переход 1 ОВР: Al(0) ---(-3e)------> Al (+3) | 2 Cl2(0) -(+1e*2)--> 2Cl(-1) | 3 Переход 2 РИО(ЭД): Al(3+) + 3Cl(-) + 3Na(+) + 3OH(-) = Al(OH)3 ↓ + 3Na(+) + 3Cl (-) Al(3+) + 3OH(-) = Al(OH)3 ↓
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