Произведение двух чисел равно 246,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 331,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно .

Математика
Произведение двух чисел равно 246,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 331,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один множитель х,второй у,тогда: х*у=246,5 х (у+2,5)=331,5 система. из первого выразим у=246,5/х подставим во второе: х (246,5/х+2,5)=331,5 246,5+2,5х=331,5 2,5х=331,5-246,5 х=85/2,5 х=34 теперь поставим в уравнение полученный х 34*у=246, 5 у=246,5/34 у=7,25
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