Произведение двух чисел равно 246,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 331,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно .

Математика

Произведение двух чисел равно 246,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 331,5. Найди эти числа. Большее число равно . Меньшее число равно .

Автор: Гость