Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монета вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?

Математика
Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монета вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 монет, 17 копійок було у Семена
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