Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монета вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?

Математика

Cемен мав 2 монети по 2 копійки,2 монети по 5 копійок і 1 монета вартістю 10 копійок.Скільки всього копійок було у Семена?А скільки монет?

Автор: Гость