Отметьте предложения с речевыми ошибками: Вскоре в городе подпольщики организовали подпольную организацию. Меня привлекали как спорт, так и чтение художественной литературы. Печорин понимал всю мразь светского общества. Он ...

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Отметьте предложения с речевыми ошибками: Вскоре в городе подпольщики организовали подпольную организацию. Меня привлекали как спорт, так и чтение художественной литературы. Печорин понимал всю мразь светского общества. Он появился на нашем строительстве всего полгода назад, и мы сразу стали друзьями. Я всегда включаю радио, когда передается эта замечательная передача.

Автор: Гость