Отметьте предложения с речевыми ошибками: Вскоре в городе подпольщики организовали подпольную организацию. Меня привлекали как спорт, так и чтение художественной литературы. Печорин понимал всю мразь светского общества. Он ...
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Отметьте предложения с речевыми ошибками: Вскоре в городе подпольщики организовали подпольную организацию. Меня привлекали как спорт, так и чтение художественной литературы. Печорин понимал всю мразь светского общества. Он появился на нашем строительстве всего полгода назад, и мы сразу стали друзьями. Я всегда включаю радио, когда передается эта замечательная передача.
Ответ(ы):
Гость:
Вскоре в городе подпольщики организовали подпольную организацию. Печорин понимал всю мразь светского общества. Эти два предложения с Речевыми и грубыми ошибками. Не уверенна что это точный ответ. Но я бы написала так..)
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