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7* n=336 b:24=8 72:R=9
Математика
7* n=336 b:24=8 72:R=9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7*48=336 192:24=8 72:8=9
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