Описание оленя помогите писать пожалуйста!

Гость: Гость:

Крупное, угловатое животное, с коротковатыми ногами и массивным туловищем, тем не менее, выглядит грациозным во время своего стремительного бега. Особую красоту и даже величавость ему придают большие, ветвистые рога. Их носят и самцы, и самки – в этом главное отличие вида от всех остальныхоленей. Стадо северных оленей Необычна шерсть северного оленя. Цвет ее светло-серый, почти белый. Волос внутри полый. Он содержит воздух, что помогает оленям хорошо плавать и сохраняет тепло. К зиме в подшерстке появляется мягкий нежный пух, поэтому животному не страшен никакой мороз. Длинные волосы внизу на шее напоминают густую гриву. Домашних оленей привязывают к загородке, лишь накидывая ее чисто символически на жердь. А олень стоит и никуда не убегает.Широкие, плотные копыта не дают провалиться животному в глубоком снегу. Поэтому олень может пройти в любом месте, сколько бы снега там ни намело. Копытами же он разгребает снег и достает себе из-под него корм. Олень легко идет по топкому болоту или каменистой местности. Вот такие у него универсальные копыта!