Найди слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Орфограмму подчеркни синим карандашом. Сорока кровать привязала к хвосту: - Ах, как хорошо отдыхать на лету! Но, раз задремав на закате, Сорока свалилась с кр...

Гость: Гость:

Здравствуйте. Могу помочь. У меня синего карандаша нет, но смогу ответить, а подчёркивать Вы сами будете. Сойдёт? Сойдёт. Привязала - завязка. Хвосту - хвост. Отдыхать - отдых, отдышется. Лету - полёт (е и ё чередуется) Задремав - дрёма. Свалилась - наповал. До свидания.