Найди слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Орфограмму подчеркни синим карандашом. Сорока кровать привязала к хвосту: - Ах, как хорошо отдыхать на лету! Но, раз задремав на закате, Сорока свалилась с кр...
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Найди слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Орфограмму подчеркни синим карандашом. Сорока кровать привязала к хвосту: - Ах, как хорошо отдыхать на лету! Но, раз задремав на закате, Сорока свалилась с кровати.
Ответ(ы):
Гость:
Здравствуйте. Могу помочь. У меня синего карандаша нет, но смогу ответить, а подчёркивать Вы сами будете. Сойдёт? Сойдёт. Привязала - завязка. Хвосту - хвост. Отдыхать - отдых, отдышется. Лету - полёт (е и ё чередуется) Задремав - дрёма. Свалилась - наповал. До свидания.
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