Помогите.....пожалуцста очень очень нужно
Математика
Помогите.....пожалуцста очень очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
5/9 : 1/9 = 5/9 х 9/1 = 5Ответ: 5
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