Двое рабочих,работа вместе,завершили работу за 6 дней. Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется на 5 дней меньше,чем другому?

Алгебра
Двое рабочих,работа вместе,завершили работу за 6 дней. Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется на 5 дней меньше,чем другому?
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