Двое рабочих,работа вместе,завершили работу за 6 дней. Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется на 5 дней меньше,чем другому?

Алгебра

Двое рабочих,работа вместе,завершили работу за 6 дней. Сколько дней потребовалось бы каждому рабочему на выполнение этой работы,если одному для этого требуется на 5 дней меньше,чем другому?

Автор: Гость