Найдите объём куба, длина ребра которого равна 1 2/3 см
Математика
Найдите объём куба, длина ребра которого равна 1 2/3 см
Ответ(ы):
Гость:
53 * 53 * 53 = 12527 см в кубе 4 ц 1727 см в кубе
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