Для сортировки N чисел по возрастанию пузырьковым методом применяют следующий ал??оритм:сначала сравнивают первые два числа , если первое число больше второго , то их меняют местами , потом сравнивают вторую и третью и т.д.Врез...

Информатика
Для сортировки N чисел по возрастанию пузырьковым методом применяют следующий ал??оритм:сначала сравнивают первые два числа , если первое число больше второго , то их меняют местами , потом сравнивают вторую и третью и т.д.Врезультате самое большое число оказывается наверху (всплывает как пузырёк).Далее начинают всё сначала ,уже для N-1 чисел.Сколько перестановок произойдёт после сортировки чисел:7,5,4,6? А)3 В)4 С)5 D)6
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