Найти жесткость троса при равномерном поднятии груза массой m=400г есши удлинение 4??м
Физика
Найти жесткость троса при равномерном поднятии груза массой m=400г есши удлинение 4??м
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