Сколько будет остаток если 87:13 Помогите!!!
Математика
Сколько будет остаток если 87:13 Помогите!!!
Ответ(ы):
Гость:
6 и остаток 6!!!!!!!!!
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