Верны ли следующие суждения о разделении властей? А. Исполнительную власть осуществляет парламент. Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из признаков тоталитарного государства.

Обществознание

Верны ли следующие суждения о разделении властей? А. Исполнительную власть осуществляет парламент. Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из признаков тоталитарного государства.

Автор: Гость