Верны ли следующие суждения о разделении властей? А. Исполнительную власть осуществляет парламент. Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из признаков тоталитарного государства.

Обществознание
Верны ли следующие суждения о разделении властей? А. Исполнительную власть осуществляет парламент. Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из признаков тоталитарного государства.
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Ответ(ы):
Гость:
Оба суждения верны)))
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