Сделайте плиз 5 пож!!#!!!!!!!!!#!!

Гость: Гость:

A) 1/2 = 10/20 (домножить на 2) 1/4 (домножить на 5) = 5/20 1/5 (домножить на 4) = 4/20 1/10 (домножить на 2) = 2/20 б) 5/12 (домножить на 3) = 15/36 4/9 (домножить на 4) = 16/36 5/6 (домножить на 6) = 30/36 3/4 (домножить на 9) = 27/36 в) 7/30 домножить на 2 = 14/60 9/20 домножить на 3 = 27/60 11/15 домножить на 2 = 22/30 7/12 домножить на 5 =35/60 г) 2/5 домножить на 20= 40/100 3/4 домножить на 25 = 75/100 8/25 домножить на 4 = 32/100 3/50 домножить на 2 = 6/100 Знак "/" означать дробную черту