Выпишите в порядке падежей выделеных прилагательных и существительных

Русский язык
Выпишите в порядке падежей выделеных прилагательных и существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Каких прилагательных?
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