Выпишите в порядке падежей выделеных прилагательных и существительных
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Выпишите в порядке падежей выделеных прилагательных и существительных
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Гость:
Каких прилагательных?
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