Дайте определение скорости гомогенной реакции

Химия
Дайте определение скорости гомогенной реакции
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость гомогенной реакции это количество вещества,вступающего в реакцию или образующегося в результате реакции за единицу времени  в единице объема системы
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