Дайте определение скорости гомогенной реакции
Химия
Дайте определение скорости гомогенной реакции
Ответ(ы):
Гость:
Скорость гомогенной реакции это количество вещества,вступающего в реакцию или образующегося в результате реакции за единицу времени в единице объема системы
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