CG - биссектриса углаECD, CE - биссектриса углаFCD. Вычисли углы DCG и FCD, если ∢ECD=24°. a) ∢DCG=.....° б) ∢FCD=.....°

Геометрия
CG - биссектриса углаECD, CE - биссектриса углаFCD. Вычисли углы DCG и FCD, если ∢ECD=24°. a) ∢DCG=.....° б) ∢FCD=.....°
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) DCG=24:2=12 Б) FCD=24+24=48
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