CH3 I H3C CH - CH3 I I CH3 - C - C - CH2 - CH3 I I H3C CH3 Как называется вещество? Всю голову слома??а. Заранее спасибо. И откуда цепь нумеровать?

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Метил — это одновалентный радикал метана. Следует отделять частицу — свободный радикал ·CH 3 (частица с неспаренным электроном на внешней орбитали) и группу атомов — метильная группа -CH 3 (также обозначается как -Ме), являющейся частью химического соединения.