CH3 I H3C CH - CH3 I I CH3 - C - C - CH2 - CH3 I I H3C CH3 Как называется вещество? Всю голову слома??а. Заранее спасибо. И откуда цепь нумеровать?

Химия
CH3 I H3C CH - CH3 I I CH3 - C - C - CH2 - CH3 I I H3C CH3 Как называется вещество? Всю голову слома??а. Заранее спасибо. И откуда цепь нумеровать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метил — это одновалентный  радикал метана. Следует отделять частицу —  свободный радикал ·CH 3 (частица с неспаренным электроном на внешней орбитали) и группу атомов —  метильная группа -CH 3 (также обозначается как -Ме), являющейся частью химического соединения.
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