Написать сочинение на тему ,,Мое отношение к Чацкому" комедия ,,Горе от ума"
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Написать сочинение на тему ,,Мое отношение к Чацкому" комедия ,,Горе от ума"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чацкий - молодой дворянин, получивший типичное светское образование для времени, в котором он жил. Герой совсем не глуп и даже умен. Образ Чацкого — это новое, свежее, несущее перемены в жизнь общества. Он презирает лицемерие, бесчеловечное отношение к народу. Для него любовь — святыня. Он “не ведает обмана и верит избранной мечте”.
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