Приспособленность организмов, относящихся к разным систематическим группам, к одинаковым условиям среды может проявляться в: 1. генетическом сходстве 2. морфологическом сходстве

Биология
Приспособленность организмов, относящихся к разным систематическим группам, к одинаковым условиям среды может проявляться в: 1. генетическом сходстве 2. морфологическом сходстве
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Гость:
В генетическом сходстве
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