Мардук,Син,Шамаш,Тамуз история чего они боги

История
Мардук,Син,Шамаш,Тамуз история чего они боги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мардук- бог писцового искусства  Син-бог луны в шумеро-аккадской мифологии Шамаш-  бог солнца у вавилонян и ассириян Таммуз-   сиро-финикийское божество, тождественное с  Адонисом из  древнегреческой мифологии
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