Мардук,Син,Шамаш,Тамуз история чего они боги
История
Мардук,Син,Шамаш,Тамуз история чего они боги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мардук- бог писцового искусства Син-бог луны в шумеро-аккадской мифологии Шамаш- бог солнца у вавилонян и ассириян Таммуз- сиро-финикийское божество, тождественное с Адонисом из древнегреческой мифологии
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